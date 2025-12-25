Десятая часть жительниц Карелии планируют потратить на бьюти-услуги перед Новым годом более 20000 рублей

Согласно опросу, средний же планируемый бюджет на бьюти-процедуры в предновогодний период составляет 7 987 рублей. Более 20000 рублей планируют 8% опрошенных.

Согласно опросу, проведённому Авито Реклама и Авито Услуги, в преддверии новогодних праздников более половины жительниц Карелии и СЗФО в частности (61%) планируют посещение салонов красоты или частных мастеров. Чаще всего женщины посещают салоны или бьюти-мастеров раз в месяц — так ответили 47%. Приходят в салоны или к мастерам несколько раз в неделю 9% респонденток, раз в неделю — 15%.

Самыми востребованными процедурами стали:



— Маникюр — 68%;



— Стрижка — 53%;



— Окрашивание волос — 52%;



— Косметология — 25%;



— Педикюр — 25%.

Почти половина опрошенных (48%) планируют потратить не более 5 000 рублей. 26% ориентируется на бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, 12% — от 10 001 до 20 000 рублей. Бюджет более 20 000 рублей планируют 8% респонденток. В среднем женщины планируют потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом 7 987 рублей.



Основной мотивацией для экспериментов с новыми процедурами является желание нравиться себе (67%). Ещё 32% готовятся к праздничным мероприятиям и поэтому выбирают дополнительные услуги. Акции и скидки воодушевляют 21% опрошенных, 16% вдохновляют советы друзей. Для 12% поводом записаться на услугу становятся подарочные сертификаты, а 10% хотят попробовать трендовые процедуры, о которых говорят блогеры.

О выгодных предложениях большинство узнаёт от друзей и коллег (61%) или из рекламы на площадках электронной коммерции (19%).



47% женщин посещают салоны или мастеров примерно раз в месяц, 34% уже имеют предпраздничную запись, а 27% ещё определяются с услугами.



Исследование демонстрирует сильный спрос на индустрию красоты в Карелии в преддверии главного зимнего праздника.



