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Десятиклассникам в Карелии устроят военные сборы

Новости. Общество
13:30, 23 Марта 2022
фото: © karaulovlife.ru

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Минобразования республики просит родителей не беспокоиться из-за проведения военных сборов для учащихся 10-х классов.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились родители десятиклассников, которым дети рассказали о предстоящих военных сборах. Так, в одном из лицеев города учителя предупредили учащихся 10-х классов, что в мае мальчики поедут на сборы на 5 дней. Ребятам предстоит пройти зачет и по стрельбе.

В связи с ситуацией на Украине многих родителей эта информация из школ повергла в шок. Но в Минобразования и спорта республики просят родителей не беспокоиться. Пятидневные военные сборы проходят ежегодно в рамках образовательной программы.

«Сборы проводятся в рамках ОБЖ. В этом нет ничего сверхестественного. При этом дети ни в какие лагеря не направляются. Сборы проходят при школах. Возможен один выезд на стрельбище», — прокомментировали ситуацию «Столице на Онего» в министерстве.

Как отметили в ведомстве, Минобразование республики обратится в муниципалитеты, чтобы провести разъяснительную работу с руководством образовательных учреждений.

«В школах до родителей должна быть доведена полная, исчерпывающая информация о военных сборах, чтобы не было никаких домыслов и предположений», — сказали в министерстве.

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