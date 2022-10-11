Десятилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Луначарского водитель не пропустил переходившего дорогу маленькому пешеходу.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии, произошедшей 23 ноября в 15.10 на улице Луначарского.

На улице Луначарского, в районе дома № 32, автомобиль Mitsubishi Grandis под управлением 36-летнего водителя сбил ребенка. Маленький пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП 10-летнему ребенку понадобилась разовая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.