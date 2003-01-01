Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

Ребенок пострадал в ДТП в Сортавальском округе Карелии.
30 октября около полудня на 262-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» молодой водитель 2003 года рождения на автомобиле Hyundai Getz не рассчитал дистанцию и совершил столкновение с машиной Mazda 3.
За рулем Mazda был 47-летний житель Санкт-Петербурга. На заднем сидении его автомобиля находилась десятилетняя девочка. По предварительной информации, ребенок сидел в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. Это помогло избежать более серьезных травм.
