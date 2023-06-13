Десятка новых КамАЗов усилит основного подрядчика по уборке Петрозаводска

10 новых комбинированных дорожных машин появились в автопарке кондопожского ДРСУ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Автопарк кондпопожского ДРСУ пополнился десятью новыми комбинированными дорожными машинами (КДМ). Всего на предприятии сейчас 150 единиц дорожной техники, более 60 из них используется при содержании городских улиц.



«Уборку проводим круглосуточно – 24/7. Уже готовимся к зиме – закупаем необходимые материалы, дооборудуем технику. Только на прошлой неделе нам доставили 10 новых комбинированных дорожных машин, которые используются в работе круглогодично. Точечно продолжим расширять автопарк. Сейчас также мы проводим ремонты дорог в Кондопожском, Пудожском, Медвежьегорском, Олонецком районах», – рассказал руководитель предприятия Юрий Синяков.







© Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, для полноценной уборки петрозаводских улиц у кондопожского ДРСУ есть производственная база, грамотный менеджмент, квалифицированный персонал и необходимое количество техники.Также руководитель карельской столицы на своей странице в соцсети прокомментировал предложения по замене в зимний период пескосоляной смеси на химические реагенты.«Вопрос непростой. Например, в Санкт-Петербурге, где власти планируют отказаться от песка и соли, стоимость контракта на содержание сразу выросла на 35%. С учетом нашего городского бюджета нужно признаться – это не наш путь. Тем не менее в будущем рассмотрим возможность перехода на реагенты точечно, например, в центре. Но подходить к этому будем осторожно, необходимо все просчитать. Убирать центр по-новому будем только в том случае, если это не отразится на качестве уборки других районов», – написал Владимир Любарский.