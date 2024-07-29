Десятки авто за нарушения ежедневно попадают на штрафстоянку в Петрозаводске

Нарушителям правил дорожного движения грозит штраф, а машину придется забирать со штрафстоянки.

Водители не видят знаков, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, — так как ежедневно дорожные полицейские пресекают десятки нарушений правил остановки и стоянки автомобилей.

Госавтоинспекторы напомнили, что за несоблюдение требований дорожного знака «Остановка запрещена» нарушителям грозит штраф полторы тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

В дорожной полиции призвали быть внимательными при постановке автомашины на стоянку.