Десятки авто за нарушения ежедневно попадают на штрафстоянку в Петрозаводске

Нарушителям правил дорожного движения грозит штраф, а машину придется забирать со штрафстоянки.
Водители не видят знаков, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, — так как ежедневно дорожные полицейские пресекают десятки нарушений правил остановки и стоянки автомобилей.
Госавтоинспекторы напомнили, что за несоблюдение требований дорожного знака «Остановка запрещена» нарушителям грозит штраф полторы тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.
В дорожной полиции призвали быть внимательными при постановке автомашины на стоянку.
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