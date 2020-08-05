Десятки бродячих псов выловили за месяц на улицах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула домашних питомцев.

В рамках муниципального контракта ООО "Северин" продолжает отлов безнадзорных животных. Подрядчик работает во всех районах города.

За июль на улицах отловили более 40 бродячих собак. За ними осуществляются необходимый присмотр и уход.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Информацию о том, как можно забрать собаку из отлова, можно найти здесь.

Ранее пенсионер попал в больницу после нападения собак в Петрозаводске.