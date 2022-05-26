Десятки деревьев вырубили на Левашовском бульваре в Петрозаводске (ФОТО)

Жители столицы Карелии обеспокоены массовой вырубкой деревьев в центре города.

В редакцию «Столицы на Онего» горожане прислали фото вырубок на Левашовском бульваре. Здесь работает целая бригада, которая спиливает под корень всю растительность.

По мнению петрозаводчан, это уничтожение одного бульвара.

«Деревья хорошие, и не надо было их рубить вообще. А тем более весной», — утверждают обеспокоенные горожане.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе администрации Петрозаводска, дефектовку деревьев на Левашовском бульваре проводил специалист-дендролог, кандидат наук.

«Всего на бульваре около 350 деревьев. Вырублено будет 40 деревьев, которые представляют опасность. По снос попадут 38 лип и 2 рябины. Деревья имеют глубокие стволовые повреждения, наклоны ствола, усыхание крон. На их месте посадят 200 саженцев», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, Левашовский бульвар ждет масштабное благоустройство на 111 млн рублей.