Десятки домов в Калевале остались без света из-за аварии

Прионежская сетевая компания сообщила о внеплановом отключении электроэнергии на нескольких улицах поселка.

АО «ПСК» сообщает об отключении света из-за ремонтных работ в поселке Калевала.



Без электричества остались дома, расположенные на улицах Ленина (частично), 70 лет Октября, а также в переулке Дорожный.



Аварийные бригады должны вернуть энергоснабжение к 15.00, рассказали в официальном паблике районных властей в соцсети.