Десятки домов в Калевале остались без света из-за аварии

Прионежская сетевая компания сообщила о внеплановом отключении электроэнергии на нескольких улицах поселка.
АО «ПСК» сообщает об отключении света из-за ремонтных работ в поселке Калевала.
Без электричества остались дома, расположенные на улицах Ленина (частично), 70 лет Октября, а также в переулке Дорожный.
Аварийные бригады должны вернуть энергоснабжение к 15.00, рассказали в официальном паблике районных властей в соцсети.
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