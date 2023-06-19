Десятки гаражей собираются снести в Петрозаводске

На улице Достоевского в Петрозаводске снесут 45 гаражей.
Городская администрация призвала владельцев незаконно установленных объектов демонтировать конструкции самостоятельно.
Освободить самовольно занятые земельные участки в районе Северной Промзоны необходимо своими силами и средствами до 4 июля.
Сносу подлежат 45 построек в районе проходной Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» на улице Достоевского.
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