Десятки килограммов наркотиков вез житель соседнего с Карелией региона

Из «Форда» в Ленобласти вытащили строительные мешки, в которых было больше 120 килограммов наркотиков.

Брикеты с дурманящим веществом обнаружили в машине в Гатчинском районе Ленинградской области, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Наркотики были завернуты в пленку и сложены в строительные мешки.

Как стало известно 47news, в управлении по контролю за оборотом наркотиков в отношении 40-летнего жителя Всеволожска было возбуждено уголовное дело о покушении на хранение и сбыт крупной партии наркотиков.

Накануне мужчину за рулем Ford Mondeo остановили на Киевском шоссе. Оперативникам он выдал шесть строительных мешков, где лежали 18 прямоугольных свертков. Общий вес партии - больше 120 килограммов, пишет издание.

Экспертиза установила, что как минимум в одном из брекетов в пленку были завернуты плитки наркотиков растительного происхождения.

По данным дорожной полиции, автомобиль зарегистрирован на 40-летнюю петербурженку. Водителя задержали на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.