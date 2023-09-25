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Десятки коз скачут между могил на кладбище в Заозерье

Новости. Общество
09:30, 26 Сентября 2023
фото: © Скриншот с видео: Ирина Грушина / паблик «Моя Карелия» / ВК

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Жителии Заозерья в Карелии давно возмущены тем, что козы пасутся среди могил.

Жители Заозерья возмущены бесконтрольным выгулом коз среди могил на кладбище.

Возмущенные жители Заозерья сняли на видео стадо коз, гуляющее по кладбищу.

Видео, на котором приблизительно около трех десятков коз скачут по участкам на кладбище, опубликовали в паблике «Моя Карелия» со ссылкой на личный профиль петрозаводчанки Ирины Грушиной.

Жители Заозерья сообщают о стаде коз, которые свободно гуляют по кладбищу, написали в паблике.

Видео с козами, пасущимися среди могил, были опубликованы в социальных сетях. Автор видео рассказывает о том, что козы пасутся где угодно, включая кладбище и чужие участки.

Местные жители уже обращались в администрацию, но ситуация не изменилась.

 




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