Более десяти домов отключат от холодной воды в Петрозаводске 19 ноября

Временные неудобства связаны с плановыми работами.

Холодную воду отключат 19 ноября с 8.00 в ряде домов в карельской столице. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе Петрозаводска.

Холодной воды не будет на переулке Закаменский, в домах 7,2,4,3,1,2А, 2Б, 2В, 2Е, улице Фридриха Энгельса, дом 11, улице Герцена, дом 14, площади Ленина, дом 1.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях АО «ПКС — Водоканал». Они продлятся ориентировочно до 20:00.