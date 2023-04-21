Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу

Ладога переживает нашествие организованных нудистов.

Обнявшись, в Ладожское озеро заходят десятки мужчин и женщин — абсолютно нагих. На берегу скидывают одежду оставшиеся. Затем они все вместе устремляют руки к небу и прыгают в воде. Очевидец уверен — это тренинг.

Как рассказал «Фонтанке» читатель 17 июня, всё уже два дня происходит в деревне Коккорево по одной схеме. На побережье Ладожского озера появляются десятки обнаженных людей и устремляются в воду.

«Сегодня такая же толпа, услышал от прохожих, что это какой-то блогер ведет курс с выездом. Акция проходит с участием студентов, все происходит при детях», — говорит наш собеседник.

По его словам, блогера зовут Игорь (фамилия известна редакции) и все купания — это его курс по саморазвитию. В канале блогера, который позиционирует себя как миллионер с 12-ю кофейнями, действительно есть сообщение о том, что он набрал на «ретрит» более двух сотен человек и они едут на Ладогу. «Фонтанка» задала ему вопрос о причинах происходящего, но пока не получила ответа.