Десятки петрозаводчан встретили вернувшихся с триумфального первенства Европы тайских боксеров

На перроне железнодорожного вокзала Петрозаводска 28 ноября прошла торжественная встреча спортсменов, завоевавших 6 медалей на первенстве Европы по муайтай в Афинах.
С 17 по 25 ноября карельские спортсмены показали блестящие результаты на международных соревнованиях и взяли 6 медалей:
— Золотые медали: Серафима Костякова, Алиса Тестова, Ксения Михайлова, Варвара Колехмайнен
— Серебряные медали: Анастасия Чирик и Потап Бурый
Несмотря на поздний час, сообщает Федерация муайтай Карелии, спортсменов встречали родные, друзья, болельщики и тренеры. Подготовкой чемпионов занимались тренеры Диана Зубровская и Иван Андриенко.
Ребята, мы вами гордимся безмерно! Вы покорили Европу, а сегодня покорили сердца всех, кто пришёл вас встретить, — отметили организаторы встречи.Первенство Европы по муайтай проходило в Афинах с 17 по 25 ноября 2025 года.
Первенство Республики Карелия по муайтай пройдет 5-7 декабря 2025.
Напомним, это первая в истории карельского муайтая команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве.