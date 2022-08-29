Десятки многоквартирных домов в Петрозаводске на выходные отключат от тепла и горячей воды

Горячее водоснабжение и теплоснабжение на следующей неделе будет отключено в трех десятках домов микрорайона Древлянка в Петрозаводске.

Об этом сообщили в администрации города.

Отключение запланировано на период с 5.00 24 сентября до 22.00 25 сентября.

В компании, которая отвечает за работу ТЭЦ, «Столице на Онего» подтвердили, что отключать будут не только горячую воду в кранах, но и батареи центрального отопления.

Это необходимо для проведения плановых работы на теплосетях, чтобы перевести горячую воду с временного теплопровода на действующую тепловую сеть.

На официальном сайт мэрии опубликован список домов, которые попадут под отключение:

— улица Хейкконена, 37, 41;

— Лососинское шоссе, 39;

— Скандинавский проезд, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 6а, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16;

— улица Новоселов, 3;

— Оборонная улица, 5;

— Чистая улица, 21.



Ранее администрация сообщила, что сегодня в связи с внеплановыми работами на сетях теплоснабжения под временное отключение попадут десятки зданий в центре Петрозаводска, в Первомайском и Октябрьском районах.