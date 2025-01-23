Десятки нелегалов, проникших через Россию в Финляндию в 2023 году, стали подозреваемыми в преступлениях

Полиция Финляндии завела полсотни уголовных дел, где фигурируют просители убежища, попавшие в страну через российскую границу.

Около 50 уголовных дел было заведено в отношении просителей убежища, попавших в Финляндию через границу с Россией с 2023 года. Об этом сообщает Yle* со ссылкой на Центральную криминальную полицию страны

По данным полиции, речь идёт главным образом о преступлениях против жизни и здоровья, а также имущественных. Также отмечаются случаи подозрений в сексуальных, наркотических и транспортных преступлениях, а также преступлениях против властей.

Уточняется, что всего с августа 2023 года через российскую границу в Финляндию прибыло около 1 300 граждан третьих стран. При этом около трети нелегалов через некоторое время после пересечения границы исчезли.

Ограничения на границе России и Финляндии начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». Финны обвинили российскую сторону в наплыве нелегалов, представителей третьих стран, пытавшихся пересечь границу на велосипедах. В конце 2023 года пункты пропуска на границе были закрыты. В начале 2024 года некоторые из них ненадолго открылись, но вскоре их работа вновь была остановлена - к границе опять прибыли мигранты.

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