Десятки новых случаев ковида подтверждены в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 3441, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 15, в Кеми – 2, в Суоярви – 1, в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы), в Прионежском районе – 8 (село Заозерье – 4, поселок Мелиоративный – 2 , поселок Шуя – 1, СНТ "Верховье-2" – 1), в Лахденпохском районе – 1 (поселок Куликово).

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 15, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 4, в Кондопожском районе – 3, в Костомукше – 4, в Суоярвском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Кемском районе – 1.

Всего выздоровели 2727 человек.

На самокарантине находятся 943 человек (+3 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 156537 исследований (+1446 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 560,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 713,1 случая, по Северо-Западу – 719,4