Десятки повреждений на сетях ЖКХ произошли в Петрозаводске в первые дни нового года

Повреждения сетей водо-, тепло- и электроснабжения произошли в первые дни нового года в Петрозаводске.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

По его словам, все оперативные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

«Устранено более десятка повреждений на сетях водоснабжения, ликвидировано 35 засоров канализации, предотвращаются мелкие неполадки в работе тепловых сетей. Из-за возросшей нагрузки АО „ОРЭС-Петрозаводск“ регулярно устраняются повреждения на электрических сетях», — написал Любарский.

В частности, накануне было устранено повреждение кабельной линии, питающей жилые дома на Фонтанном проезде, а на Заводской улице обнаружена утечка на участке сети теплоснабжения.