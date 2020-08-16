Десятки протоколов составили на пьяных водителей в Карелии

За минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом более 30 нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.
Пятерым из них за повторное управление в пьяном состоянии грозит уголовное наказание.
Среди нетрезвых нарушителей были две женщины.
Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.
Звоните по номерам 102 или 112, если являетесь очевидцем нарушений пьяным водителем.
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