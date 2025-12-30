Десятки рейсов задержали в Пулково из-за непогоды

Транспортная прокуратура проверяет задержку рейсов в аэропорту Северной столицы.
Сегодня, 31 декабря, в петербургском аэропорту «Пулково» произошла задержка 34 рейсов, включая международные. По данному факту проводится проверка, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Воздушные суда не могут вылететь в Мурманск, Архангельск, Волгоград, Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Курган, Москву, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар и Уфу.
Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия и позднее прибытие самолётов.
— По данным авиакомпаний, услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставляются, — отметили в СЗТП.