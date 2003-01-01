Небывалый спрос на фукус и сырец отмечают беломорские рыболовы

В селе Колежма завершился сезон заготовки морских водорослей.

За сезон 2025 года в рыболовецком колхозе «Заря Севера», расположенном в селе Колежма Беломорского района, добыли 342,5 тонны сырца и сдали на склад 85,6 тонн воздушно-сушёного фукуса. Об этом сообщил председатель организации Иван Егоров в группе «Колежма Поморье».

— Спрос в этом году на продукцию небывалый, значит, рост цены закономерен. Хороший стимул потрудиться в полную мощь! Причем вся материальная база к сезону была готова: выданы новые лодочные моторы, спецодежда, приобретено топливо, подготовлен флот, да и погода не подкачала. Все справились с производственным планом, большинство перевыполнили, — рассказал он.

Он также отметил, что в ближайшие два года маломерный флот колхоза будет готов продолжать работу.

Добавим, что фукус — это род бурых водорослей; сырец — это водоросли и другие водные растения, изъятые из воды и сохраняющие присущие им цвет, запах и упругость тканей.

Ранее стало известно, что летом 2025 года резко выросло число предложений на косметику, изготовленную из беломорских водорослей.