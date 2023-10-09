Десятки тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли у жителя Карелии

В Пудожском районе сотрудники полиции изъяли незаконную табачную продукцию на сумму более 4 миллионов рублей.
В Пудожском районе полицейские пресекли реализацию немаркированных сигарет в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России пресекли в Пудожском районе незаконную деятельность 49-летнего местного жителя.
Полицейские установили, что пудожанин покупал немаркированные сигареты в соседнем регионе и привозил в Карелию.
Сотрудники полиции изъяли больше 35 тысяч немаркированных пачек сигарет, которые продавались в торговых точках Пудожа, принадлежащих злоумышленнику. Общая стоимость табачной продукции превысила 4 миллиона 200 тысяч рублей.
Изъятые сигареты находятся в экспертно-криминалистическом центре МВД Карелии. В ходе экспертизы будет установлен состав продукции.
В отношении пудожанина было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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