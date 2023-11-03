Десятки тысяч пачек подозрительных сигарет поступили в магазины Пудожа

В Пудоже будут судить мужчину, который продал в местные магазины немаркированные табачные изделия на 4 млн рублей.

Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя райцентра. Мужчину обвинили в продаже немаркированных табачных изделий.

Установлено, что с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года злоумышленник за пределами республики приобрел немаркированные табачные изделия, которые перевез в Пудож и продал в местные магазины.



Во время предварительного следствия из незаконного оборота изъяли более 35 тысяч пачек на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в районный суд, рассказали в региональной прокуратуре.



Напомним, ранее в Следкоме Карелии сообщили о похожем уголовном деле в Медвежьегорске.