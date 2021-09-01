Десятки водителей в Карелии садятся за руль пьяными и без прав

С начала года автоинспекторы в Карелии отстранили от управления транспортными средствами более 150 нетрезвых водителей, которые не имели водительских прав.

Как сообщили в ГИБДД, последний случай произошел в Суоярвском районе - 34-летнего водителя «Мазды» проверили на состояние опьянения с помощью алкотестера, и прибор показал 0,60 мг/л. При этом у нарушителя нет права управления автомобилем.

В соответствии с частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ водителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, решение примет суд.