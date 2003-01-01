Десятки жителей Древлянки остались без света

Сразу на пяти улицах Петрозаводска пропало электричество

Сегодня днём в домах жителей бульвара Интернационалистов, проезда Фонтанного, а также улиц Паустовского, Хейкконена и Раевского в Петрозаводске пропало электричество, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

— Причина: авария на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск», — объяснили там.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе компании, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Устранение неполадок займёт не более полутора — двух часов.