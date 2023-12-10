Десяток водителей стали пешеходами за минувшие выходные в Петрозаводске

За выходные дни в карельской столице дорожные полицейские отстранили от управления 10 автолюбителей.

За мигувший уикенд в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления 10 водителей: шесть были пьяны, четыре сели за руль без прав.



В отношении нарушителей составлены административные материалы, автомобили отвезли на штрафстоянку.



Городская Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду и за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водителя прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии.



За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.



В дорожной полиции призывают горожан сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.