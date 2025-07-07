Детей эвакуировали из детского сада в Кеми из-за найденного в песочнице снаряда

Боевой снаряд обнаружили в песочнице детского сада в Кеми.

Детский сад в Кеми не работал двое суток, сообщил на своей странице в ВК депутат Заксобрания Андрей Монастыршин. В учреждении была проведена эвакуация из-за обнаружения боевого снаряда в песке, который привезли для песочницы.

— Детский сад не работал два дня, а сапёры приехали только на следующий день после обнаружения опасного предмета, — сообщил депутат.

Интересно в данной истории, что произошла она еще 17 июня, но огласке правоохранительные органы ее не придали.

Как рассказали "Столице на Онего" в Госкомитете по безопасности Карелии, найденный снаряд признан боеприпасом. Поскольку он был покрыт толстым слоем ржавчины, выяснить, каких он времен не удалось. Сейчас он уничтожен. Также в ведомстве прокомментировали, почему саперы изъяли снаряд лишь на следующий день после обращения.

- Отдел разминирования и взрывных работ работал в Питкярантском районе, где в лесу были обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны. После этого саперы поехали в Кемь, - уточнили в ведомстве.

Депутат Андрей Монастыршин обратился в Прокуратуру Карелии с просьбой провести тщательную проверку: проверить наличие лицензии у карьера, откуда привезли песок, соблюдение всех требований безопасности, причины задержки сапёров и выяснить, кто допустил поставку опасного материала.