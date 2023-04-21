Детей из скандального детсада на востоке Карелии разместят по разным корпусам

В Пудожском районе Карелии пытаются решить вопрос с переводом детей из аварийного корпуса «Журавушка» в другие здания детского сада.

Как на своей странице в соцсети сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, администрация Пудожского района ищет возможности перевести группы детей и педагогов из корпуса «Журавушка» 1967 года постройки в другие корпуса детского сада.



«Очевидно, что здание в райцентре требует серьезного внимания, его в числе первых будем включать в программу капитального ремонта дошкольных учреждений. Для этого необходимо провести экспертизу здания, чтобы принимать дальнейшие решения по объемам работ», - сообщил министр.



По словам Голубева, администрация района проанализирует, в какие корпуса родителям удобнее отводить детей и что необходимо сделать за лето в других зданиях детского сада, чтобы создать комфортные условия для дошкольников.





«Родители также затрагивали вопросы питания. Предложил создать «родительский штаб» для контроля за качеством приготовления пищи для воспитанников», - заявил Голубев.



Напомним, в Международный день защиты детей на официальной странице властей Пудожского района сообщили, что с 1 июня закрыт корпус детского сада «Журавушка».

По словам чиновников, такое решение они приняли потому, что в Пудоже последние пять лет численность дошкольников снижается.

Также власти отметили, что само здание пришло в негодность, содержать его слишком затратно.