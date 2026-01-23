Детей мигрантов будут контролировать по-новому

Выяснили, в чем преимущества нового подхода.

С 28 января вступят в силу изменения в контроле за детьми мигрантов. Поправки устанавливают автоматический обмен информацией между органами управления образованием и МВД, рассказывает «Российская Газета».



В соответствии с новыми правилами:



*Образовательные учреждения будут передавать в МВД данные о зачислении и отчислении детей иностранных граждан, а также о результатах их тестирования по русскому языку.



*Министерство внутренних дел, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или миграционном учете этих детей.



Новый подход повысит прозрачность и эффективность контроля за пребыванием иностранных граждан в России.



Механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в стране, а также соблюдение ими миграционного законодательства.

Ранее «Столица на Онего» выяснила, что более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку.