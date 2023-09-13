Детей с дефектами ушной раковины обеспечат имплантатами наружного уха

Фонд "Круг добра" закупает имплантаты с 2023 года.

Фонд «Круг добра» обеспечит имплантатами детей с дефектами ушной раковины, сообщили 14 сентября в паблике Минсоцзащиты Карелии.



Как отметили в сообществе, такие дефекты сопровождаются не только нарушением слуха — они могут привести к задержке психоречевого развития у детей. Поэтому важно вовремя среагировать и поставить имплантат, чтобы ребенок мог нормально развиваться.

Возможность быстро провести операцию появилась благодаря включению имплантатов в перечень закупок президентского фонда. Теперь родителям не нужно самостоятельно искать и покупать дорогие медицинские изделия.



Подробности — в карточках ниже.