Детей с простудой перестанут пускать в сады и школы

Простуженных детей уже в этом учебном году не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру "утренних фильтров".

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Из документа следует, что врачи или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание отправлять домой.

Эксперты отмечают, что из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного родители зачастую отправляют детей в школы и детские сады даже с серьезными признаками болезни: температурой, головной болью, насморком. Всё это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября.

Подобная мера, как предполагается, поможет минимизировать риск распространения инфекции.