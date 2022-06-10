«Детей в траве скоро не видно будет»: дворы в Петрозаводске заросли травой (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска призывают власти города скосить траву на детской площадке.

«Детей в траве скоро не видно будет. Администрация, примите меры по покосу травы на детской площадке ул. Советская, 41», - такое сообщение оставили жители Октябрьского района в популярном городском сообществе «Подслушано в ПТЗ».

На фото, сопровождающем пост в ВК, видно, насколько высокая трава выросла во дворе.