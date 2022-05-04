Дети беженцев с Донбасса в первоочередном порядке получат путевки в лагеря отдыха в Карелии

Министерство образования Карелии приняло решение летом обеспечить путевками в лагеря отдыха тех детей, которые приехали с семьями беженцев с Донбасса.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра Наталья Волкова на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«Мы вносим изменения в постановление, чтобы дети из этих республик, прибывающие к нам в Карелию, получили возможность в первоочередном порядке получить путевки на организацию отдыха», — сказала Волкова.