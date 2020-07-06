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Дети энергетиков в рисунках рассказали о сложной профессии родителей

Новости. Общество
12:01, 07 Июля 2020
фото: © АО "Прионежская сетевая компания"
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В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников предприятия.

Несмотря на то, что конкурс – детский, все было "по-взрослому": номинации, положение о проведении, конкурсная комиссия и строгий отбор.

"Дети энергетиков знают о сложной и нужной профессии своих родителей не понаслышке. Знают они и о том, как необходима, но, порой, и опасна электроэнергия, если не соблюдать правила безопасности", – рассказали организаторы "Энергии красок". – Поэтому мы хотели, чтобы о своих родителях и о том, как не пострадать от электричества, ребята рассказали в своих рисунках. И название конкурсу подобрали, кажется, очень удачное: "Энергия красок".

Участники конкурса могли попробовать свои силы в нескольких номинациях: "Мама, папа, я – энергетиков семья", "Энергообъекты – не место для игр и отдыха", "Профессия – энергетик". Это так предполагалось. Но по мере получения творческих работ юных художников конкурсная комиссия решила, что надо вводить новые номинации. Так появились "Свет и тепло в каждый дом", "За убедительность" и еще несколько.

В конкурсе приняли участие двадцать шесть ребят из Кеми, Кондопоги, Лоух, поселков Ляскеля, Пяозерский, Калевала, Костомукши, Питкяранты, Сегежи и Петрозаводска. Согласитесь, в масштабах Карелии география обширная.

Подробнее читайте в материале "У энергетиков – "Энергия красок!".

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