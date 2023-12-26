Дети и взрослые лепят снежные скульптуры на Гиперборею-2024

К проекту могут присоединиться образовательные учреждения, предприятия, организации и семейные команды.
Жители Петрозаводска и Карелии создают скульптуры на конкурс «Зимние сказки Гипербореи-2024», сообщили в паблике городской администрации.
Как рассказали в источнике, к проекту могут присоединиться образовательные учреждения, предприятия, организации и семейные команды. Городской дом культуры предлагает им создать снежные и ледяные скульптуры.
Свои работы, размещенные во дворах и парках, необходимо украсить надписью «Гиперборея – 2024» из природных материалов. Использование красок при создании фигур не приветствуется.
Фотографии готовой композиции (с названием скульптуры, команды и контактными данными) необходимо загрузить в специально созданный альбом. Работы принимают до 1 февраля 2024 года. Победителей наградят дипломами и памятными подарками.
Подробности можно узнать в положении, по телефону: (8142) 76-61-29 или по электронной почте: tema_sa@mail.ru.
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