Дети и взрослые лепят снежные скульптуры на Гиперборею-2024

К проекту могут присоединиться образовательные учреждения, предприятия, организации и семейные команды.

Жители Петрозаводска и Карелии создают скульптуры на конкурс «Зимние сказки Гипербореи-2024», сообщили в паблике городской администрации.





Как рассказали в источнике, к проекту могут присоединиться образовательные учреждения, предприятия, организации и семейные команды. Городской дом культуры предлагает им создать снежные и ледяные скульптуры.





Свои работы, размещенные во дворах и парках, необходимо украсить надписью «Гиперборея – 2024» из природных материалов. Использование красок при создании фигур не приветствуется.





Фотографии готовой композиции (с названием скульптуры, команды и контактными данными) необходимо загрузить в специально созданный альбом. Работы принимают до 1 февраля 2024 года. Победителей наградят дипломами и памятными подарками.



Подробности можно узнать в положении, по телефону: (8142) 76-61-29 или по электронной почте: tema_sa@mail.ru.