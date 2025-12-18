Дети из центра «Надежда» получили подарки от карельских депутатов

В преддверии Нового года депутаты и сотрудники Аппарата Законодательного собрания Карелии организовали праздник для воспитанников из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда».

Для ребят из Петрозаводска и Кондопожского района подготовили экскурсию в питомник ездовых собак, расположенный в поселке Сопоха, а также развлекательную программу с участием Деда Мороза на территории парка-отеля ««Хвоя. Карелия» — акватермального комплекса с единственным в республике горячим бассейном под открытым небом.Мы старались сделать так, чтобы вы почувствовали новогоднее настроение, и очень рады подарить вам этот праздник. Надеюсь, что этот яркий день запомнится вам надолго. Пусть все, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется, — так поздравил детей с праздником председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.



Парламентарии вручили ребятам подарки, пожелали крепкого здоровья, успехов и настоящих друзей.

«Пусть в Новый год обязательно случится чудо, а желание, которое вы загадаете, исполнится», — сказала глава парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова. Зампредседателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Ольга Билко пожелала ребятам в новом году счастья, добра и чтобы сложная жизненная ситуация, в которую они попали, как можно быстрее разрешилась.



Директор Центра «Надежда» Ольга Клевина рассказала, что ребята очень ждали поездки и поблагодарила парламент республики за организованную развлекательную программу для детей.



«Дети в восторге и от программы, и от подарков, в которых есть и сладости, и канцелярские принадлежности», — сказала Ольга Клевина и передала депутатам сувениры, которые воспитанники сделали своими руками.

— Судя по улыбкам, по счастливым лицам детей, праздник получился. Для нас, взрослых, это самая главная оценка. И, безусловно, эту традицию мы будем дальше продолжать, — отметил Элиссан Шандалович.Напомним, предновогодние праздники для детей из разных районов Карелии Законодательное собрание республики проводит с 2017 года по инициативе председателя парламента. Развлекательные мероприятия ранее были организованы для ребят из Медвежьегорского, Пудожского, Олонецкого, Сегежского, Беломорского районов, Костомукши и др.