Дети Карелии поздравили медиков с профессиональным праздником (ВИДЕО)

Видеоролик с детскими поздравлениями подготовила городская поликлиника №1 Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети выложил ролик, в котором дети поздравили всех медиков с профессиональным праздником и ответили на вопросы взрослых.



Министр также обратился к коллегам.



«Быть медицинским работником – это честь и долг. Ваши руки и ум служат тому, чтобы вы помогали пациентам. Вы ежедневно жертвуете здоровьем, семьей, отдыхом. Берегите себя, - написал Охлопков. - С праздником вас. Чаще смотрите в окно и наслаждайтесь красотой жизни. Спасибо вам за ваш труд».



Напомним, ранее медиков поздравил глава республики Артур Парфенчиков.



