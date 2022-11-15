Дети мобилизованных медработников Карелии получат от Минздрава подарки на Новый год

Подарки получат все несовершеннолетние дети и молодые люди в возрасте 18 лет, сообщили в Минздраве Карелии.

Совсем немного времени осталось до Нового года. Повсеместно в республике идет подготовка праздничных мероприятий, поздравлений, подарков. В этом году в зоне повышенного внимания органов власти — семьи мобилизованных.

В рамках Всероссийской акции «Новый год — в каждый дом» Минздрав Карелии подготовил новогодние подарки для детей из семей мобилизованных работников учреждений здравоохранения. Подарки получат все несовершеннолетние дети и молодые люди в возрасте 18 лет.