Дети начали приобщаться к торговле наркотиками в Петрозаводске

Наркоторговцы в Петрозаводске стали вовлекать в свой бизнес несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Петрозаводску Александр Рахкоев на сегодняшнем совещании в администрации города.

«К сожалению, мы фиксируем, что к сбыту наркотических средств у нас стали причастны школьники, то есть лица, не достигшие возраста уголовной ответственности. Они уже осуществляют в составе организованной группы со взрослыми участниками сбыт наркотических средства, а именно, являются закладчиками. То есть, их сознание, еще не сформировавшееся до конца, неплохие деньги, которые можно заработать, их доступность приводят к тому, что мы скоро будем задерживать за сбыт наркотиков школьников», — сказал Рахкоев.

По его мнению, оградить детей от наркобизнеса могут школы и родители.