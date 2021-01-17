Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эпидемиолог рассказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Карелии в 2021 году
17.01.2021 15:34
Райцентр Карелии, где произошла авария на водопроводе, стал замерзать из-за несознательных горожан 27
17.01.2021 14:15
Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 2
17.01.2021 21:40
В Петрозаводск приедет "Поезд Победы" 50
17.01.2021 10:57
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России 3
17.01.2021 10:36

Дети пошли в школу – и Петрозаводск встал в "пробках" (ФОТО)

Новости. Общество
09:40, 18 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Сегодня после длительного "дистанта" учащиеся младших классов и 9- и 11-классники пошли в школу, город встал в "пробках".

Как ранее сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков, 18 января учебные занятия в обычном режиме, то есть непосредственно в школе, начнутся для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов, а также 9-классников и 11-классников.

Сегодня утром, 18 января, школьники устремились в учебные заведения. Количество автомобилей, которые выехали из спальных районов в центр к 9 утра, увеличилось – и город встал в "пробках". Ситуацию усугубляли аварии и некачественно почищенные дороги: на мосту на улице Мерецкова произошло ДТП, что ограничило проезд по полосе в сторону центра, на Комсомольском проспекте из-за припаркованных фур не убрана от снега одна полоса, что также затрудняет движение.

 

Напомним, с 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Но мы увеличиваем количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях - с 10 до 15 человек. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-01-18 09:50:37
Может пора уже перестать заниматься перекладыванием бумажек из одного кабинета в другой и открыть мост на улице Кирова, который уже больше 2-х недель как построен???
Njkdez
2021-01-18 09:47:25
Главное шобы газики пузырики преждевременно предположительно до апреля пробочку не вытолкнули.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»