Дети пошли в школу – и Петрозаводск встал в "пробках" (ФОТО)

Сегодня после длительного "дистанта" учащиеся младших классов и 9- и 11-классники пошли в школу, город встал в "пробках".

Как ранее сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков, 18 января учебные занятия в обычном режиме, то есть непосредственно в школе, начнутся для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов, а также 9-классников и 11-классников.

Сегодня утром, 18 января, школьники устремились в учебные заведения. Количество автомобилей, которые выехали из спальных районов в центр к 9 утра, увеличилось – и город встал в "пробках". Ситуацию усугубляли аварии и некачественно почищенные дороги: на мосту на улице Мерецкова произошло ДТП, что ограничило проезд по полосе в сторону центра, на Комсомольском проспекте из-за припаркованных фур не убрана от снега одна полоса, что также затрудняет движение.

Напомним, с 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Но мы увеличиваем количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях - с 10 до 15 человек.