Дети повадились бегать по «зебре» навстречу машинам в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент запечатлела одна из уличных камер видеонаблюдения.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали видео, на котором запечатлены дети, бегающие по нерегулируемому пешеходному переходу между автомобилей на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы.



«Мало ли, кто узнает своих чад на этом видео. Крайне им повезло, что не закончилось все в лучшем случае больницей», - говорится в сообщении паблика.



Видео - компания «Ситилинк».



Напомним, ранее мы сообщали о том, что 22 июня на улице Ленина в Сортавале под колеса машины попал ребенок.

По предварительным данным, на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть, наехал автомобиль Hyundai Tucson. За рулем находилась 45-летняя женщина.

Ребенок госпитализирован.