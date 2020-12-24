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Дети продолжают заражаться коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:27, 25 Декабря 2020
фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 декабря по статистике в Карелии было 25327 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2542 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 25 декабря, – уже 25706 ковидных больных, из них 2564 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 22 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 379 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 25706 человек. Выздоровели – 18331. Умерли 149 пациентов.

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