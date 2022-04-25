Дети рискуют жизнью, играя в полуразрушенном сарае в Петрозаводске

Жители Ключевой обеспокоены ситуацией с полуразвалившейся хозпостройкой, куда залезают дети.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» петрозаводчане разметили фото сарая, располагающегося между домами 5 и 7 на улице Ключевая. Одна половина строения сгорела, а другая находится в полуразрушенном состоянии.

«У этого сарая постоянный мусор, который никто не убирает. От сарая бегает куча крыс… Может, как-то снести этот сарай? Ведь он никому не нужен… Самое страшное, что дети, когда гуляют, залезают в него», — пишут авторы фото.

Напомним, в прошлом году в деревне Судалица Олонецкого района произошла трагедия: обрушилась кирпичная стена заброшенного здания — под завалами остался ребенок.