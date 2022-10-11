Дети рискуют жизнью по дороге к школе в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Власти Петрозаводска не выполнили обещание обустроить тротуары на Кимасозерской улице, поэтому детям сегодня приходится идти в школу №48 прямо по дороге, рискуя жизнью.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Перевалки, мама двоих школьников, которая сообщила, что ее дети каждый день ходят в школу № 48 по улице Кимасозерской, рискуя жизнью, так как там нет тротуара.

По ее словам, мэрия Петрозаводска обещала обустроить тротуары на улице Кимасозерской, где каждый день дети и взрослые идут в детсад №114 «Лесовичок» и в школу № 48, но обещание так и не выполнила.

«К концу подходит октябрь 2022 года, и вызывает большие сомнения то, что власти успеют до холодов что-то сделать. Уж сколько раз про эту проблему говорили и в СМИ писали, ничего не изменилось, — рассказала жительница микрорайона „Город солнца“, - видимо, пока что-нибудь плохое не случится, ситуация не изменится».





Ранее чиновники городской мэрии обещали, что в 2022 году подрядчики построят тротуары вдоль улиц Лобачевского и Кимасозерской, которые будут прилегать к жилым домам.













