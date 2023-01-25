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Дети-сироты из Карелии старше 22 лет могут получить пособие на приобретение жилья

Новости. Общество
12:02, 01 Февраля 2023
фото: unsplash.com

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Дети-сироты из Карелии старше 22 лет с 1 января в добровольном порядке могут оформить выплату на приобретение жилья в размере 1,6 миллиона рублей.

С 1 января 2023 года числа дети-сироты в возрасте старше 22 лет могут получить единовременную выплату на приобретение жилья. Сумма выплаты в первом квартале года равна 1,6 миллиона рублей.

В 2022 году такая выплата тоже существовала, но возрастным порогом был установлен показатель не менее 23 лет. Также ниже была и сумма денег, которая предоставлялась: 1,11 миллиона в первом квартале 2022 года, 1,18 — во втором квартале, 1,47 миллиона — в третьем и 1,5 миллиона в четвертом.

«Единовременная денежная выплата предоставляется на приобретение жилья, включая уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу)», — рассказали в пресс-службе Министерства социальной защиты Республики Карелия.

Срок обращения жителей Карелии с заявлением на предоставление выплаты на приобретение жилья не ограничен, воспользоваться услугой можно в любое время по собственному желанию.

Если жилье покупается в кредит, то указанная социальная категория граждан может рассчитывать на единовременную выплату для оплаты части первоначального взноса по займу. Предоставленная сумма не может быть больше 300 тысяч рублей, а покрыть возможно лишь не более 50% от первого взноса.

В бюджете Карелии на выплаты детям-сиротам старше 22 лет на приобретение жилья предусмотрено сразу 44 миллиона рублей. Данной льготой пользуются регулярно. В 2022 году жилье по альтернативной форме получили 25 жителей республики.

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