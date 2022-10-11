Дети-сироты в Карелии получат больше шансов на выплаты для покупки жилья

Парламент Карелии сегодня принял изменения в законопроект о предоставлении дополнительных возможностей детям-сиротам улучшить свои жилищные условия.

Депутаты внесли изменения в закон, согласно которому этой категории граждан выдаются жилищные сертификаты на покупку жилья.

Теперь они получат право на предоставление сертификатов с 22 лет. Раньше возрастной порог составлял 23 года. Кроме того, срок действия сертификатов будет продлен с 5 до 12 месяцев.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец напомнил, что такие сертификаты начали выдавать повзрослевшим детям-сиротам весной 2022 года в качестве альтернативной меры поддержки. В этом году такими сертификатами воспользовались более 35 человек.

«Сейчас этим законопроектом мы снижаем возраст получателям сертификата и увеличиваем срок получения жилищного сертификата, что также направлено на улучшение возможностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - пояснил Хейфец.