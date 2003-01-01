Дети со всей Карелии поборются за баскетбольный кубок

В Петрозаводске 16–17 мая состоится гранд-финал детского турнира по баскетболу 3×3. Юные спортсмены сыграют на той же площадке, где выступают участники взрослой Открытой Карельской Лиги.

Соревнования - часть масштабного социального проекта «Баскетбол для каждого», который стартует в республике. В течение сезона детям 2011–2013 годов рождения предстоит принять участие в 12 турнирах. Победители будут определяться отдельно среди юношей и девушек.— Мы хотим, чтобы каждый ребёнок в Карелии имел возможность играть в баскетбол, путешествовать, знакомиться с новыми друзьями и становиться сильнее. Этот проект — про спорт, эмоции и новые перспективы для ребят, — рассказал организатор турнира Павел Костенко.

Каждый турнир будет сопровождаться образовательной программой: семинарами для тренеров, учителей физкультуры и судей. Также организаторы готовят видеокурс с участием лучших игроков Карелии.



Проект включает материальную поддержку: закупку мячей, обновление инвентаря и оплату логистики для команд.

— Мы делаем всё, чтобы участие в турнирах не стало финансовым бременем для семей.

Турнир реализуется на средства гранта Росмолодёжи, а форму для участников разработает карельский бренд спортивной одежды KVRELIV.



Зрителей финала ждут зрелищные конкурсы, розыгрыши и традиционный данк-контест — обязательная часть каждого баскетбольного матча, когда игроки могут посоревноваться, кто лучше забьет мяч, совершая при этом эффектный прыжок.

Напомним, недавно в Петрозаводске завершилось Первенство Республики Карелия среди юношей до 14 лет.