Дети участника СВО получили подарки к школе от главы Карелии

По поручению Артура Парфенчикова в республике проходит акция по оказанию адресной помощи детям, которые нуждаются в особом внимании и заботе.

В День знаний по традиции всем первоклассникам в Карелии вручат наборы со школьными принадлежностями. Такие подарки от Правительства республики дети получают уже четвертый год подряд. Кроме того, регион ежегодно участвует в акции «Собери ребенка в школу», которую по всей стране проводит «Единая Россия».

В Карелии по поручению главы республики, секретаря регионального отделения «Единой России» Артура Парфенчикова адресную помощь окажут детям из семей участников СВО, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетным и нуждающимся семьям.

Руководитель региона передал подарки будущей первокласснице Алене Мироновой и ее старшему брату Кириллу. Их папа выполняет воинский долг на специальной военной операции с сентября 2022 года. Награжден медалью «За отвагу».

Алена очень любит рисовать, занимается скорочтением, ходит на танцы, занимает на соревнованиях призовые места. Вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник передала девочке и ее брату наборы для творчества и сертификат на покупку школьных принадлежностей.

— Ваш папа делает самое важное дело — защищает нашу Родину. И для него нет лучшей награды, чем ваши успехи и победы. Уверена, он сможет вами гордиться. Пусть новый учебный год будет насыщенным, интересным и радостным. Отличных оценок, хороших учителей и новых друзей, — пожелала Лариса Подсадник Алене и Кириллу.

Акцию «Собери ребенка в школу» также поддержали представители депутатского корпуса из фракций «Единой России», предпринимательского сообщества, другие неравнодушные жители республики.