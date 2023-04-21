Дети умершего жителя Приладожья Карелии в суде выясняли, кому достанется дом

Олонецкий районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело о включении недвижимости в наследство.

Истец обратился с иском к ответчику о включении жилого дома в наследственную массу по тем основаниям, что в 2021 году умер отец истца. Площадь здания 62,5 квадратных метров.



В установленный законом срок истец обратился к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, но ему отказали, так как прав на дом у его отца при жизни не было.



Жилой дом отец истца вместе с матерью построили в 1970 году. Женщина умерла в 2018 году, наследственное дело не заводилось, споров не было.



Истец просил включить жилой дом в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти его отца.

Суда исковые требования истца удовлетворил. Решение вступило в законную силу, сообщили в Олонецком районном суде.